Смертність від коронавірусу в США до серпня може перевищити 145 тис. осіб

Світові новини:До серпня поточного року кількість померлих від COVID-19 в США може досягти 145 тис. 728 осіб, з таким прогнозом виступив Вашингтонський університет.

До серпня поточного року кількість померлих від COVID-19 в США може досягти 145 тис. 728 осіб, з таким прогнозом виступив Вашингтонський університет.

Це на 5 тис. перевищує його попередній прогноз.

Нині кількість жертв коронавірусу в Сполучених Штатах, за даними американського університету Джонса Гопкінса, становить 110 тис. 932 людини, інфікованих з початку пандемії - 1 млн. 956 тис. 499.

Всього в світі станом на 04:00 за київським часом вівторка від COVID-19 померли 405 тис. 168 осіб, заразилися 7 млн 085 894, повідомив університет Гопкінса.