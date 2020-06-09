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Дефіцит бюджету США цього фінроку наближається до $2 трлн

Дефіцит бюджету США цього фінроку наближається до $2 трлн
08:41 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Дефіцит бюджету США в травні 2020 року збільшився більше ніж удвічі порівняно з тим самим місяцем попереднього року на тлі зрослих видатків держави в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, свідчать дані Бюджетного управління Конгресу (CBO).

За оцінками CBO, дефіцит збільшився минулого місяця до $424 млрд. За вісім місяців фінансового року, що розпочався у жовтні 2019 року, дефіцит бюджету США зріс до $1,9 трлн ($739 млрд роком раніше).

Видатки бюджету США, за оцінками CBO, зросли у травні на 53% - до $598 млрд, переважно у зв'язку із заходами, схваленими урядом для стимулювання економічної активності.

Доходи бюджету, як очікується, скоротилися минулого місяця на 25%, до $175 млрд. Зниження економічної активності призвело до скорочення кількості зайнятих і, відповідно, зменшення зборів із податку на заробітну плату і податку на доходи фізичних осіб.

Міністерство фінансів США опублікує травневі дані про бюджет країни 10 червня.

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США, Дефіцит бюджету, Фінрік, $2 трлн.
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