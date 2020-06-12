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Трамп схвалив запровадження санкцій проти співробітників Міжнародного кримінального суду

Трамп схвалив запровадження санкцій проти співробітників Міжнародного кримінального суду
09:43 Сьогодні Телеграф УНИАН
Оновлено: 10:09 Сьогодні
Раніше МКС санкціонував розслідування можливих військових злочинів, які могли вчинити в Афганістані американські сили.

Президент США Дональд Трамп у четвер дав дозвіл на введення санкцій і візових обмежень відносно співробітників Міжнародного кримінального суду. Це стало реакцією на розслідування судом можливих військових злочинів американських військовослужбовців і співробітників розвідки.

Як повідомляє CNN, міжнародний трибунал назвав дії Вашингтона «останнім кроком у серії безпрецедентних атак на МКС», а також звинуватив США в спробі втрутитися в судовий процес.

Згідно з указом Трампа, будь-які особи, які причетні до зусиль МКС з розслідування, затримання чи переслідування будь-яких американських службовців «без згоди Сполучених Штатів» можуть бути суб'єктами санкцій.

Раніше МКС санкціонував розслідування можливих військових злочинів, які могли вчинити в Афганістані американські і афганські сили, поряд з розслідуваннями злочинів, які могли бути вчинені талібами.

«Зелене світло» санкцій щодо працівників МКС вже викликало стурбованість у офіційних осіб по всьому світу і правозахисних організацій.

Міжнародний кримінальний суд розташований у Гаазі. Це перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, військові злочини, злочини проти людства, а також військову агресію. Суд був заснований на основі Римського статуту і почав свою роботу з 1 липня 2002 року.

На сьогодні Римський статут ратифікували 123 країни. США підписали, але не ратифікували.

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Все по темі:

США, Дональд Трамп, санкци, Міжнародний кримінальний суд.

Автор:

Телеграф
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