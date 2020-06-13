Трамп готовий визнати поразку на виборах

Дональд Трамп визнає свою поразку в президентських виборах.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News пообіцяв, що, в разі поразки на виборах, він залишить Білий дім і “займеться іншими справами”. Однак, він додав, що “це буде дуже погано для нашої країни”.

Про це повідомляє Fox News.

Критики Трампа і можливий кандидат Демократичної партії Джо Байден неодноразово висловлювали побоювання, що той відмовиться залишити свій пост у разі програшу. Президент вперше публічно торкнувся цієї теми.

В інтерв’ю Fox News, Трамп, який нещодавно відмовився перейменувати військові бази, названі на честь лідерів Конфедерації, назвав “сумнівними” досягнення президента Авраама Лінкольна, який виграв Громадянську війну і знищив рабство в США.

“Думаю, що я зробив для чорної громади більше, ніж будь-який інший президент. — сказав Трамп. — Давайте представимо Авраама Лінкольна, тому що він зробив хороші речі, проте часто сумнівні. Іншими словами, ви знаєте кінцеві результати”.

Нагадаємо, Байден обійшов Трампа у передвиборчому рейтингу на 14%.