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У торговельному центрі Техасу сталася стрілянина: є поранений

У торговельному центрі Техасу сталася стрілянина: є поранений
07:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: dallasnews.com
У вівторок ввечері в торговому центрі Galleria Dallas у місті Даллас, штат Техас, США, сталася стрілянина.

Про це в середу повідомила газета The Dallas Morning News з посиланням на місцеву поліцію.

За даними видання, понад десять поліційних машин о 18:45 за місцевим часом виїхали на місце події.

"Торговий центр був тимчасово заблокований, оскільки поліція розшукувала стрілка. Офіцери відвели покупців і співробітників від торгового центру для евакуації", - йдеться в повідомленні.

Вже відомо, що в результаті інциденту постраждала одна людина — вона була поранена. Потерпілого відвезли в лікарню, але про його стан наразі нічого не відомо.

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Як раніше повідомляло агентство, в смт. Кирилівка Запорізької області в одному з розважальних закладів компанія молодих людей влаштувала стрілянину. На території області було введено в дію оперативний план «Перехоплення». Двох зловмисників затримали.

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Все по темі:

США, Даллас, Штат Техас, Стрілянина, Galleria Dallas.

Автор:

Телеграф
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