У США автомобіль протаранив натовп протестуючих

В результаті інциденту постраждали три людини. Про це повідомили у поліції міста.

В американському місті Портленд, штат Орегон, автомобіль протаранив натовп демонстрантів.

На відео видно, як автомобіль рухається зустрічною смугою і навмисне наїжджає на кількох учасників акції протесту, які перекрили вулицю. В результаті інциденту постраждали три людини.

Після цього водій об'їхав квартал і знову спробував наїхати на демонстрантів.

У поліції зазначили, що в результаті водія автомобіля затримали.

This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotestpic.twitter.com/RRvNgTEjZ3

