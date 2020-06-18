У США автомобіль протаранив натовп протестуючих

В американському місті Портленд, штат Орегон, автомобіль протаранив натовп демонстрантів.
На відео видно, як автомобіль рухається зустрічною смугою і навмисне наїжджає на кількох учасників акції протесту, які перекрили вулицю. В результаті інциденту постраждали три людини.
Після цього водій об'їхав квартал і знову спробував наїхати на демонстрантів.
У поліції зазначили, що в результаті водія автомобіля затримали.
This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotestpic.twitter.com/RRvNgTEjZ3
У Міннеаполісі водій багатотонного бензовозу на великій швидкості в'їхав у натовп демонстрантів.