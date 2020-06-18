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У США автомобіль протаранив натовп протестуючих

У США автомобіль протаранив натовп протестуючих
15:14 Чт, 18 Червень 2020 Телеграф УНИАН unsplash.com
В результаті інциденту постраждали три людини. Про це повідомили у поліції міста.

В американському місті Портленд, штат Орегон, автомобіль протаранив натовп демонстрантів.

На відео видно, як автомобіль рухається зустрічною смугою і навмисне наїжджає на кількох учасників акції протесту, які перекрили вулицю. В результаті інциденту постраждали три людини.

Після цього водій об'їхав квартал і знову спробував наїхати на демонстрантів.

У поліції зазначили, що в результаті водія автомобіля затримали.

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This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotestpic.twitter.com/RRvNgTEjZ3

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Митинги, Портленд, Протести.

Автор:

Телеграф
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