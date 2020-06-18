Під обмежувальні заходи Штатів можуть потрапити ті люди та організації, які причетні до переслідування уйгурів. Про це повідомляє DW.

Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції щодо Китаю через порушення прав уйгурів.

Під обмежувальні заходи Штатів можуть потрапити ті люди та організації, які причетні до переслідування уйгурів. Відповідальним за утиски можуть загрожувати замороження активів та обмеження на в’їзд до США.

За оцінками правозахисників, понад мільйон представників цієї народності та інших мусульманських меншин перебувають у так званих таборах для перевиховання, де їх примушують відмовитися від релігії, культури й мови.

Брат Джорджа Флойда закликав Раду ООН з прав людини провести незалежне розслідування «вбивств поліцією чорношкірих людей» у Сполучених Штатах та «насильства щодо мирних демонстрантів».