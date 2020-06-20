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Трамп видасть указ про обмеження видачі деяких типів робочих віз

Трамп видасть указ про обмеження видачі деяких типів робочих віз
08:59 Сьогодні Телеграф УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє указ щодо обмеження видачі декількох типів тимчасових робочих віз. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Times, CNBC і DW.

За даними ЗМІ, цей указ може бути підписаний вже найближчим часом.

Імовірно, мова йде про візи типу J-1 і інші візи, які видаються учасникам програм культурного та професійного обміну, вказує CNBC. За даними телеканалу, відповідний план просувають, в першу чергу, радник Трампа Стівен Міллер, вже неодноразово виступав за посилення міграційного законодавства, а також співробітник міністерства національної безпеки Кен Кучинеллі.

Скасування деяких робочих віз вдарить по індустрії подорожей, а також ресторанного бізнесу та інших галузях американської економіки, які пов'язані з програмами видачі короткострокових робочих віз.

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У той же час, за даними газети New York Times, обмеження торкнуться не тільки віз типу J-1, а й віз типу H-1B, які часто видаються програмістам та іншим висококваліфікованим фахівцям. "На думку деяких критиків, вони перешкоджають тому, щоб відповідні робочі місця діставалися американцям", - вказує видання.

Також можуть бути припинені візи типів L-1 (для членів керівництва компаній) і H-2B (для сезонних робітників, які працюють переважно у сфері ландшафтної планування і готельного бізнесу).

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Все по темі:

США, Виза, Трамп, New York Times.

Автор:

Телеграф
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