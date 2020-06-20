У США вирішили перейменувати ескімо, щоб не ображати ескімосів

"Компанія віддана справі досягнення расового рівноправ'я та вважає цей термін зневажливим", - зазначила головний маркетолог компанії Dreyer's Елізабел Маркес.
За інформацією видання, ескімо створили сто років тому у 1920 році Крістіан Нелсон та кондитер Рассел Стовер.
Вони запатентували винахід у 1922 році, а потім продали підприємство на хвилі зростання популярності морозива у США. Підприємство було придбано компанією Dreyer's 2007 року.
Наразі у логотипі та рекламі продукту використовується образ хлопчика у традиційному хутряному одязі ескімосів.