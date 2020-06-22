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"Антикарантинні" сутички у Гаазі: близько 400 затриманих
"Антикарантинні" сутички у Гаазі: близько 400 затриманих

"Антикарантинні" сутички у Гаазі: близько 400 затриманих

"Антикарантинні" сутички у Гаазі: близько 400 затриманих
18:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: NOS
У нідерландському місті Гаага після акції протесту проти обмежувальних заходів через коронавірус, що проходила у неділю, 21 червня, було затримано близько 400 людей. Про це повідомляє NOS.

"Під час демонстрації проти обмежувальних заходів через коронавірус, спалахнули заворушення. За словами поліції, футбольні фанати шукали протистояння з поліцейськими. Близько 400 людей було затримано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня у Гаазі від самого ранку проходили акції протесту проти обмежувальних заходів через коронавірус. Тисячі людей з плакатами та гаслами вийшли на вулиці міста. У центрі міста було багато поліції. Спочатку акція проходила спокійно. Згодом сталася сутичка між футбольними фанами та правоохоронцями. Було застосовано водяні гармати.

Агресивних мітингарів заарештували.

За попередніми підрахунками, загалом на протести зібралося понад 2 000 людей.

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Все по темі:

Полиция, Карантин, Нідерланди.

Автор:

Телеграф
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