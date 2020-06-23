Трамп заявляє, що торговельна угода з Пекіном збережена

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельна угода між Сполученими Штатами та Китаєм збережена. Про це він написав у Twitter.

«Торговельна угода з Китаєм залишається повністю збереженою. Сподіваюся, що вони (китайці – ред.) й далі будуть дотримуватися умов угоди», - повідомив Трамп.

Як зазначає The Guardian, раніше торговий радник в Білому домі Пітер Наварро заявив, що торговельної угоди між Вашингтоном і Пекіном вже немає через ситуацію з коронавірусом.

Як повідомлялося, за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували мито на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США та Китаєм як на чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.

Пізніше представники Китаю та США домовилися про поетапне скасування запроваджених мит й узгодили першу частину торговельної угоди.