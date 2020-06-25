"Сигнал для Росії": Трамп та Дуда зробили заяву щодо переведення військових США з ФРН до Польщі

Переведення частини американських військових сил із Німеччини до Польщі є сильним сигналом з боку США для Росії. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спільної прес-конференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

При цьому Трамп заявив, що сильніший сигнал Росії подає Німеччина тим фактом, що "платить мільярди доларів, щоб придбати енергію у Росії та через трубопровід".

"Що це таке? Ви витрачаєте мільярди доларів на Росію, а потім ми маємо захищати вас від Росії?", — заявив Трамп, — "Вони зробили відповідний вибір".

У середу 24-го червня президент Польщі Дуда відвідав Білий дім із офіційним візитом. Критики кажуть, що візит покликаний збільшити шанси Дуди на перемогу на виборах президента у Польщі. Перший тур відбудеться вже 28-го червня.

Трамп заявив, що Польща сплатить за переведення частини військових США із Німеччини до Польщі. Трамп відзначив, що американський контингент у ФРН скоротиться до близько 25 тисяч осіб у порівнянні із 52 тисячами до цього. При цьому Трамп відзначив, що "Німеччина платить дуже малу частку того, що має платити", вочевидь, маючи на увазі відсоток видатків у бюджеті Німеччини на власну оборону.

Хоча у процентному співвідношенні до загального бюджету витрати Польщі на оборону перевищують витрати Німеччини, Берлін загалом витрачає значно більше коштів на оборону, ніж Варшава.

"Ми зменшуватимемо нашу військову присутність у Німеччині. Деякі з військовиків повернуться до США, а деякі — поїдуть до інших місць у Європі, одним із яких буде Польща", — заявив Трамп.

Американський лідер також заявив, що "чудові для Росії часи у відносинах із США" припали на президентство Барака Обами.

"Наскільки мені відомо, президент Обама та сонний Джо Байден, коли були при владі, все це робили. Це було до нас. З нами такого не було і не буде", — заявив Трамп.

Президент Польщі Дуда заявив, що його країна готова прийняти військових із США і навів приклад агресії Росії проти України.

"У 2014-му Росія напала на Україну, анексувала Крим, вона окупує Луганськ та Донецьк, а перед цим вона напала на Грузію. 2014-й був роком значних страхів у країнах Балтії та у польскому суспільстві. Сьогодні присутність військ НАТО, і передусім військ США у Польщі, демонструє, що стаття 5-та договору НАТО розглядається серйозно. Це вказує, що якби будь-хто захотів напасти на Польщу, це не стало би для них м’якою посадкою", — заявив Дуда.

Президент Польщі також заявив, що Росія зберігає імперські амбіції, які на поточний момент вдалося призупинити.