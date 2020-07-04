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Радниця Трампа Гілфойл заразилася коронавірусом

Радниця Трампа Гілфойл заразилася коронавірусом
23:02 Сб, 4 Липень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Радниця президента США Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл заразилася Covid-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на керівника апарату фінансового комітету передвиборчого штабу Трампа Серхіо Гора.

«Після отримання позитивного результату тесту Кімберлі була негайно ізольована, щоб уникнути будь-якого ризику. Вона почувається добре і здасть ще один тест, щоб підтвердити діагноз, оскільки у неї немає симптомів. Але як запобіжний захід будуть скасовані всі майбутні події», — йдеться у повідомленні.

Кімберлі Гілфойл є дівчиною старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого. Він також здав тест на коронавірус, який виявився негативним, але він все одно пішов на самоізоляцію. За словами Гора, це було зроблено як запобіжний захід.

Гілфойл отримала позитивний результат тесту, коли перебувала у Південній Дакоті, це було перед тим, як радниця Трампа повинна була взяти участь в президентському заході біля гори Рашмор.

Кімберлі Гілфойл відповідає за збір коштів у передвиборчій кампанії Дональда Трампа.

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Все по темі:

США, Трамп, Кимберли Гилфойл.

Автор:

Телеграф
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