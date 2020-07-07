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Українські фахівці у США готують ракету "Антарес" до запуску

Українські фахівці у США готують ракету "Антарес" до запуску
19:43 Сьогодні Телеграф ukroboronprom.com.ua Фото: Twitter
Група співробітників ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» і НВП «Хартрон-Аркос» ЛТД продовжують роботу у США в рамках підготовки до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman «Антарес».

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Українські фахівці працюють над підготовкою до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman «Антарес» згідно з графіком», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у квітні група співробітників ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» і НВП «Хартрон-Аркос» ЛТД відбули до США для участі у роботах з підготовки до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman «Антарес», якою у вересні цього року планують доставити вантажі на Міжнародну космічну станцію на замовлення NASA. Після двотижневого карантину в США група у повному складі приступила до виконання робіт за програмою.

В Укроборонпромі поінформували, що 19 червня 15 фахівців, які брали участь в електровипробуваннях першого ступеня ракети-носія «Антарес» в центрі космічних запусків на о. Уоллопс, повернулися в Україну, один залишився у США для виконання планових робіт. На початку липня до США прилетіли ще двоє українських фахівців, і ближчим часом очікують на прибуття ще трьох спеціалістів з системи контролю заправки.

Організація перельоту українських фахівців, зокрема у частині ухвалення рішень щодо надання необхідних дозволів на виліт стала можливою завдяки зокрема підтримці та міжвідомчій координації спільних дій з боку Ради національної безпеки і оборони України, зазначили в концерні.

Як повідомлялося раніше, 15 лютого цього року з космодрому Воллопс (Уоллопс, штат Вірджинія) успішно запустили українсько-американську ракету-носій "Antares" з космічним кораблем Cygnus. Це був тринадцятий пуск ракети-носія з космічним кораблем Cygnus корпорації Northrop Grumman до міжнародної космічної станції у рамках програми NASA.

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Все по темі:

США, Укроборонпром, Antares.

Автор:

Телеграф
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