Скачать
Четвер, 09.07.2020
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
У США відновлять страти вперше за майже 20 років
У США відновлять страти вперше за майже 20 років
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом

У США відновлять страти вперше за майже 20 років

У США відновлять страти вперше за майже 20 років
07:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Влада США на наступному тижні вперше за більш ніж 15 років приведе у виконання смертні вироки злочинцям, засудженим на федеральному рівні. Про це в середу повідомило агентство Associated Press з посиланням на джерела з числа співробітників виправних установ.

За їхніми даними, страти почнуться вже в понеділок. Всього за тиждень смертельні ін’єкції будуть зроблені трьом ув’язненим в’язниці в штаті Індіана, засудженим до вищої міри покарання за вбивство дітей. Членам сімей злочинців і їхніх жертв дозволять бути присутніми при процесі, проте з метою недопущення поширення коронавірусу усі вони повинні будуть надягти захисні маски.

Згідно з інформацією газети The Washington Post, останній раз американська федеральна влада приводила у виконання смертний вирок у 2003 році. З тих пір діяв свого роду неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін’єкцій. Незважаючи на перерву в застосуванні смертної кари на федеральному рівні, ця міра в США застосовувався в останні роки на рівні влади штатів.

У США вперше в цьому році була смертна кара

Наприклад, в Каліфорнії введено мораторій на смертну кару.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Смертна кара, Федеральне бюро правосуддя.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
02 MARUV блиснула голими сідницями в спокусливому боді
03 Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 (Відео)
04 Каньє Вест вірить у свою перемогу на виборах у США
05 Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США готують нові санкції проти Китаю
США готують нові санкції проти Китаю
В Австрійських горах стався каменепад
В Австрійських горах стався каменепад
В ЄС повідомили про початок &quot;водневої революції&quot; в енергетиці
В ЄС повідомили про початок "водневої революції" в енергетиці
Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся