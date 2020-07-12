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Вдало розлучилася: екс-дружина Безоса стала найбагатшою жінкою США

Вдало розлучилася: екс-дружина Безоса стала найбагатшою жінкою США
08:50 Сьогодні Телеграф УНН
Колишня дружина найбагатшої в світі людини, голови американської корпорації Amazon Джеффа Безоса Маккензі стала найбагатшою жінкою Сполучених Штатів. Про це повідомив в суботу журнал Forbes.

Маккензі Безос в результаті розлучення в липні минулого року отримала 4% акцій найбільшого в світі онлайн-ритейлера. На момент офіційного розірвання шлюбу вони коштували близько 38,3 млрд доларів. Однак, як вказує Forbes, вартість акцій Amazon різко зросла за час пандемії COVID-19.

Таким чином на цей момент стан колишньої дружини Джеффа Безоса оцінюється в 62,3 млрд доларів. За даними Forbes, вона змістила з першого місця в списку найбагатших жінок США дочку засновника великої торговельної мережі Walmart Еліс Уолтон, яка, за підрахунками видання, має у своєму розпорядженні 57,3 млрд доларів.

Статки самого Джеффа Безоса становлять на цей момент 188,2 млрд доларів. Раніше на поточному тижні Forbes визнав його першою людиною, фінансовий стан якого перевищив 180 млрд доларів за весь час підведення подібної статистики.

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Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, була заснована Безос в США в 1994 році. Від продажу книг і музичних платівок корпорація поступово перейшла до торгівлі відеозаписами, відеоіграми і побутовою електронікою, а також першої в США запропонувала користувачам свого сайту послугу платного скачування фільмів з можливістю їх подальшого перегляду без підключення до інтернету.

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Все по темі:

США, Amazon, Джефф Безос, Маккензи Безос, Розлучення.

Автор:

Телеграф
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