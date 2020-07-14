Скачать
Вівторок, 14.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби
Смертельна ДТП під Києвом: підозрюваний арештований без права внесення застави
Смертельна ДТП під Києвом: підозрюваний арештований без права внесення застави
Дерев'янченко побореться за титул з чемпіоном світу Чарло
Дерев'янченко побореться за титул з чемпіоном світу Чарло
Михайло Поплавський взірвав мережу запальним танцем під новий хіт гурту MOZGI (Відео)
Михайло Поплавський взірвав мережу запальним танцем під новий хіт гурту MOZGI (Відео)

Вперше за 17 років: в США стратили в’язня

Вперше за 17 років: в США стратили в’язня
17:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У США через кілька годин після дозволу Верховного суду стратили вбивцю Даніеля Льюїса Лі.

Про це повідомляє BBC.

«Вбивця був страчений через кілька годин після рішення Верховного суду, який дозволив першу за останні 17 років страту на федеральному рівні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, спочатку Апеляційний суд відтермінував рішення про страту кількох в’язнів через невирішені юридичні питання.

Проте пізніше Верховний суд 5-ма голосами проти 4-х постановив, що «страти можуть відбутися як заплановано».

Лі помер від смертельної ін'єкції.

Смертну кару у США призупинили через пандемію COVID-19

Як повідомлялося, 13 липня у США мав бути виконаний перший протягом останніх 17 років смертний вирок, ухвалений на федеральному рівні. Даніель Льюїс Лі зі штату Індіана, засуджений за вбивство трьох членів однієї родини, яке скоїв ще 1996 року, мав отримати смертельну ін'єкцію.

Наприкінці червня Верховний суд США ухвалив рішення, що створює можливості для відновлення смертної кари на федеральному рівні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Смертна кара.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сенат США висунув вимогу запровадити нові санкції проти Туреччини
02 Коронавірус забрав життя мексиканського актора Раймундо Копетільо
03 Остаточні результати виборів у Польщі: Дуда виграв з 51,03% голосів
04 Євгенія Кравчук розповіла, що обговорювали на засіданні "слуг народу"
05 Під час евакуації окупанти вбили українського військового медика
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
Вперше за 17 років: в США стратили в’язня
Вперше за 17 років: в США стратили в’язня
Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі
Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі
Танці з зірками: Григорій Чапкіс став третім суддею проєкту
Танці з зірками: Григорій Чапкіс став третім суддею проєкту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся