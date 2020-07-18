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У США зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом

У США зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом
13:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що повторні позитивні результати тестів на коронавірус у людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією, викликані залишками вірусу, що відклався в легенях.

Випадки реінфекції описав лікар і дослідник Колумбійського університету в Нью-Йорку Даніель Гріффін у підкасті This Week in Virology, повідомляє Vox.

«Недавні повідомлення та розмови з колегами-лікарями показали, що мій пацієнт не одинокий. Наприклад, два пацієнти в Нью-Джерсі, ймовірно, заразилися COVID-19 вдруге майже через два місяці після повного одужання», - сказав Гріффіт.

На початку липня пацієнт доктора Гріффіна дав позитивний результат на SARS-CoV-2 вдруге - через три місяці після одужання.

За словами доктора Гріффіна, на прикладі цього пацієнта можна зазначити, що вторинне захворювання на коронавірус може протікати набагато складніше. Під час першого інфікування у пацієнта був легкий кашель і біль у горлі, а вдруге - хвороба супроводжувалася високою температурою, задишкою та гіпоксією.

Як повідомлялося, багато досліджень свідчать про те, що не у всіх пацієнтів, які одужали, виробляються антитіла від коронавірусу, як це зазвичай відбувається з іншими інфекціями.

Крім того, вчені виявили кілька генетичних різновидів коронавірусу SARS-CoV-2, які відрізняються один від одного нуклеотидними послідовностями в РНК-геномах. Існують відмінності між Covid-19 з Азії і з західних країн.

Є дані про людей, які, ймовірно, перенесли відразу кілька коронавірусних інфекцій за короткий проміжок часу.

Дехто вважає, що ці люди по-справжньому двічі заражалися коронавірусом. Інші ж схиляються до думки, що зараження відбувалося один раз, але вірус залишався в організмі у прихованій формі, щоб потім знову активуватися.

Утім у ВООЗ наголошують: імунітет людей від COVID-19 ще недостатньо вивчений, і тому необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чи справді в людини, яка перехворіла коронавірусною інфекцією, немає ризику повторного зараження.

Раніше тим, хто перехворів коронавірусом, рекомендували продовжувати дотримуватися самоізоляції до закінчення пандемії, оскільки наявність антитіл не гарантує захист від повторного зараження.

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США, Коронавірус, Повторне зараження.

Автор:

Телеграф
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