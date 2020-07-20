США зробили заяву до роковин загибелі журналіста Павла Шеремета

У США долучилися до українців з вимогою неупередженого та достовірного розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

“У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство. Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями”, — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії.

У центрі Києва, на місці вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, у четверті роковини з дня його загибелі, відкрили меморіальну дошку на честь журналіста.

Сьогодні небайдужі люди, зокрема колеги-журналісти, прийшли вшанувати його пам'ять. Також сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки на його честь.

Окрім того, учасники акції вимагають знайти справжніх замовників та вбивць Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет. 23 липня був похований на Північному кладовищі під Мінськом.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наразі завершено.

Павло Григорович Шеремет - російський, білоруський і український тележурналіст, керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, згодом - «Первого канала». Надалі працював на Громадському телебаченні Росії. Колега журналіста Дмитра Завадського. Був відомий як противник політики білоруського президента Олександра Лукашенка.