Трамп вперше запостив своє фото у масці

Відповідний допис глава Білого дому розмістив на офіційній Twitter-сторінці.

"Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування", - зауважив Трамп.

Водночас, він додав: "Немає нікого більш патріотичного за мене, вашого улюбленого президента!"

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020