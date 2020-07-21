Трамп вперше запостив своє фото у масці

Після кількох місяців відмови вдягати маску для обличчя в період пандемії президент США Дональд Трамп вперше оприлюднив своє фото в масці, описавши це як "патріотичний" вчинок.

Відповідний допис глава Білого дому розмістив на офіційній Twitter-сторінці.

"Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування", - зауважив Трамп.

Водночас, він додав: "Немає нікого більш патріотичного за мене, вашого улюбленого президента!"

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Глава Білого дому при цьому розмістив своє фото в повідомленні, де він зображений з одягнутою на обличчі чорною маскою.

Це перший випадок, коли Трамп особисто оприлюднив своє фото у масці з початку пандемії та ще назвав цей вчинок "патріотичним". Раніше він відмовлявся вдягати маску навіть під час масових заходів (наприклад, брифінгів), перебуваючи в одному приміщенні з іншими людьми. Це спричинило шквал критики, в тому числі з боку його однопартійців.

Лише недавно Дональд Трамп вперше одягнув маску – під час відвідування військового шпиталю та спілкування з пораненими.

Загалом, американський Центр контролю та профілактики захворювань CDC ще три місяці тому видав рекомендації всім носити маски під час перебування в публічних місцях, де є інші люди.

У Сполучених Штатах в понеділок була офіційно підтверджена смерть більше 140 тисяч пацієнтів, що не змогли справитися із захворюванням на COVID-19.