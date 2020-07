США вітають успішне звільнення заручників у Луцьку

Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій у Twitter.

“Ми разом з народом України радіємо безпечному звільненню заручників, захоплених вчора у Луцьку, і вітаємо успіх української влади у забезпеченні їхнього звільнення”, - зазначили в посольстві США.

We join the people of Ukraine in celebrating the safe release of the hostages detained in Lutsk yesterday, and commend Ukrainian authorities’ success in securing their release.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 22, 2020