Що пишуть Західні ЗМІ про терориста в Луцьку?

Світова преса дивується незвичним вимогам чоловіка, який захопив заручників, а також розмірковує над тим, чи правильно вчинив український президент, коли погодився виконати одну з них.

Ситуація із захопленням заручників у Луцьку тримала всю Україну в напрузі цілий день. Зокрема тому, що зловмисник погрожував дистанційно підірвати закладені бомби в інших людних місцях.

Про це пише Die Welt, коментуючи вчорашні українські події. Поліція посилила свою роботу в Києві. Патрулі з автоматами з'явилися на вулицях мегаполіса, в якому живе близько 3 мільйонів людей. Видання нагадує, що в столиці України впродовж напруженого дня все ж прозвучало кілька погроз. Крім того, правоохоронці знайшли кілька підозрілих предметів. Сапери навіть підірвали одну бомбу, заховану в коробці. При цьому видання нагадує, що минулого тижня один чоловік був поранений через вибух бомби, захованої в сміттєвому баку біля станції метро.

Британське видання The Telegraph пише, що луцьким терористом виявився уродженець Росії Максим Кривош, який провів десять років у в'язниці й двічі був звинувачений в різних злочинах включно зі збройним пограбуванням й незаконним заволодінням зброєю. Виявилося, що він захисник тварин. В Рівненській області, де він проживав, йому дали абсолютно протилежну характеристику.

Зокрема, активістка з захисту тварин Алла Лосик сказала, що луцький терорист був волонтером і допомагав її організації останні 5 років.

"Всі шоковані. Він ніколи не був агресивним. Завжди чемний і розсудливий", - описала вона Кривоша.

Німецька газета Sueddeutsche Zeitung пише, що його вимоги були дуже незвичними. Він вимагав, щоб представники української церкви й державні чиновники публічно назвали себе "терористами". А крім того, він хотів, щоб президент Володимир Зеленський прорекламував американський документальний фільм "Земляни", знятий в 2005 році. В ньому порушуються проблеми захисту прав тварин. Президент України навіть провів кількахвилинну телефонну розмову з Кривошем і, врешті, виконав вимогу щодо фільму, записавши спеціальне відео. Після того, як терориста схопили, ролик був видалений.

"Однак, існують побоювання, що Зеленський, який обіймає свою посаду лише рік, може таким чином заохотити інших заколотників скористатися цим прикладом", - йдеться в статті.

New York Times теж пише, що згода Зеленського підтримати фільм "Земляни" можна розцінити як виконання вимог терориста. Але цей вчинок також вписується в те, що в Офісі президента України назвали стратегією, націленою, перш за все, уникнути роздратування озброєного чоловіка, який утримував заручників.

New York Times також піднімає питання, звідки Кривош взяв зброю для свого нападу. Видання допускає, що це може бути гірким "відлунням" війни на Донбасі. За роки бойових дій деякі автомати, гранати й інші зразки зброї зникали з арсеналів, а потім ставали знаряддями для скоєння злочинів далеко від фронту на Сході України. Війна, а також відносно слабкі закони, роблять Україну більш сприятливим місцем для поширення зброї, ніж інші країни Європи.

У свою чергу, голлівудський таблоїд The Hollywood Reporterтеж звернув увагу на те, що луцький терорист вимагав від президента України підтримати саме фільм "Земляни" від оскароносного актора Хоакіна Фенікса.

"Добре, що він був фанатом кіно", - прокоментувало видання, нагадавши, що фільм отримав кілька нагород на різних фестивалях в 2005 році. А сам Фенікс відомий своєю позицією щодо прав тварин. Отримавши "Оскар" за роль у фільмі "Джокер", він використав свою промову, щоб вказати на жорстоке ставлення людства до них.