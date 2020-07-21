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В Луцьку озброєний чоловік взяв в заручники 20 людей

В Луцьку озброєний чоловік взяв в заручники 20 людей
11:25 Сьогодні Телеграф Фото: konkurent.ua
В автобусі, який сьогодні вранці захопив невідомий з вибухівкою та зброєю у центрі Луцька, перебуває 20 заручників. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Головного управління Національної поліції Волинської області.

На Театральній площі у Луцьку невідомий захопив автобус і забарикадувався у ньому.

На місці подій були чутні постріли, а площу оточено спецназом.

Місцевий сайт konkurent.uа пише, що на місці –  п'ять екіпажів поліції, працюють вибухотехніки.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю", - йдеться у повідомленні.

Зі злочинцем ведуться перемовини, з ним зв'язуються телефоном.

Як встановили у поліції, на своїй сторінці у соцмережах чоловік постійно пише про «невдоволення системою в Україні».

За словами начальника обласного управління поліції Юрія Крошка, до операції залучили антитерористичний центр Служби безпеки.

В області введений оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

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Все по темі:

Луцк, Заручники, Надзвичайна подія.

Автор:

Телеграф
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