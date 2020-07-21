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На місці захоплення заручників у Луцьку лунають постріли, з'явився запис розмови заручниці із терористом

На місці захоплення заручників у Луцьку лунають постріли, з'явився запис розмови заручниці із терористом
14:45 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Місцевим жителям, чиї будинки розташовані поблизу, силовики забороняють виходили з дому і виглядати з вікон.

У Луцьку терорист, який захопив рейсовий автобус «Берестечко-Краснилівка»  із пасажирами, періодично стріляє через зашторені вікна  транспортного засобу.

Наразі у центрі міста не працюють супермаркети та інші заклади, поліція вивела працівників цих закладів із приміщень. Місцевим жителям, чиї будинки розташовані поблизу, силовики забороняють виходили з дому і виглядати з вікон.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем

21 липня вранці на Театральній площі в центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус приміського сполучення «Берестечко - Красилівка» з близько 20 пасажирами. Він повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки.

В області введено оперативний план «Заручник», СБУ введений план «Бумеранг». Зі зловмисником ведуться переговори. Центр перекритий поліцією.

Відомо, що чоловік висловлював обурення «існуючою системою в Україні», відмовився виходити й відпускати людей, а також відкрив стрілянину в бік правоохоронців. Інформації про потерпілих поки немає. У поліції заявили, що вимоги зловмисника не містять жодної конкретики.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Зловмисник публікує свої вимоги у соцмережі Twitter.

Син однієї із заручниць, яку утримує у рейсовому автобусі в Луцьку чоловік, що називає себе Максом Плохим, передав журналістам запис своєї розмови з терористом.

У розмові терорист вибачався, що "сталася така ситуація", і наполягав на тому, щоб його вимоги були надіслані максимальній кількості ЗМІ.

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Все по темі:

Луцк, СБУ, Заручники, Максим Плохой.

Автор:

Телеграф
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