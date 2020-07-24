Через пандемію Дональд Трамп вирішив не проводити з'їзд республіканців у Джексонвіллі

Президент США Дональд Трамп скасував частину з'їзду республіканців, яку планував організувати в кінці серпня у штаті Флорида.

На прес-конференції в Білому домі він сказав, що час зараз не для цього. Трамп пояснив, що зараз потрібно сконцентруватися на боротьбі з Covid-19, а не на проведенні масових заходів.

Спочатку з'їзд, на якому офіційно оголосять, що Трамп буде кандидатом в президенти від республіканців на наступних виборах, планувалося провести в штаті Північна Кароліна. Потім через коронавірус організатори перенесли всі масові заходи до Флориди. Однак пізніше в цьому штаті став активно поширюватися вірус, і тому Трамп скасував з'їзд в Джексонвіллі штату Флорида.

Офіційна частина з'їзду відбудеться з обмеженою кількістю учасників у Північній Кароліні. Масових заходів не буде взагалі.

Трамп пояснив, що також має намір звернутися до прихильників в онлайн-режимі через ситуацію з коронавірусм у країні.