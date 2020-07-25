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В США підліток засуджений до довічного ув’язнення за стрілянину у школі в 2019 році

В США підліток засуджений до довічного ув’язнення за стрілянину у школі в 2019 році
16:32 Сб, 25 Липень 2020 Телеграф Фото: abcnews.go.com
"Цей злий вбивця знищив мою сім'ю", - сказала мати жертви.

17-річний підліток-трансгендер, повідомив слідчим, що він розпочав смертельну розстріл у школі в помсту за знущання над його гендерною ідентичністю, засуджений до довічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення.

Алек Маккінні був засуджений у п’ятницю після нахабних, емоційних заяв майже двох десятків вчителів, студентів та членів сім’ї. Мак-Кінні та його однокурсник 19-ти річний Девон Еріксон, були звинувачені у відкритті вогню на ранчо STEM School Highlands Ranch у передмісті на південь від Денвера 7 травня 2019 року.

Маккінні, якому загрожує смертна кара, тому що він був неповнолітнім під час стрілянини, вперше після інциденту виступив публічно, прочитавши приблизно 22-хвилинну заяву, в якій взяв на себе відповідальність і вибачився перед кожним із жертв.

"Я вбив їх невинність. Я вбив їхні амбіції. І я вбив їх почуття безпеки. Я не тільки фізично вбив людей, але й психічно вбив людей. Я не знаю, як описати горе, яке я відчуваю, коли думаю про жертв ", - сказав Маккінні.

"Жах, який я викликав, справді занадто великий, щоб хтось переніс".

Під час стрілянини було поранено кілька учнів.

Кендрік Кастільо, 18-річний, який зіткнувся зі стрілками, намагаючись зупинити їх, був убитий.

Згідно з заявою про арешт, Маккінні заявив слідчим, що він націлювався на студентів, які "завжди над ним глузували, ненавиділи його", називали його іменами і заявляли, що йому огидно бути хлопцем ".

"Я не заслуговую поблажливості, ні прощення. Я не хочу більш легкого вироку", - продовжив Маккінні. 

Джон Кастільо говорив про втрату сина і, дивлячись на телевізійний екран, називав Маккінні "чистим злом". Коли підозрюваний відкрито ридав, Кастільо засудив його.

"Цей вбивця - чудовисько", - сказала Кастільо, плачучи.

"Мені потрібно щось сказати. Це справжні сльози".

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Все по темі:

США, Денвер, Стрілянина, Підліток.

Автор:

Телеграф
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