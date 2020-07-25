Американські військові офіційно опублікували відео про НЛО

Мова йде про непізнані літаючі об'єкти, які з'являються над військовими базами США і місцями військових навчань.

Спеціальна група з вивчення непізнаних літаючих об'єктів при Пентагоні розкриє частину зібраних секретних даних.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на доповідь Комітету з розвідки сенату США.

Група фахівців спочатку "стандартизує дані та звіти про спостереження за НЛО, після чого повідомить громадськості про деякі свої висновки протягом шести місяців після дозволу розвідки.

Глава сенатського комітету Марко Рубіо заявив, що стурбований літаючими об'єктами, що з'являються над військовими базами США і місцями військових навчань.

"Чесно кажучи, якщо це з'явилося з-за меж цієї планети, це було б краще, ніж якщо це якийсь технологічний стрибок Китаю чи Росії, або якогось іншого супротивника", - сказав сенатор.

Співробітник програми Еріка Девіса розповів, що проводив закритий брифінг для Міноборони з питання пошуку "транспортних засобів не з цього світу, які не були зроблені на Землі".

Наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 і 2015 років, на яких нібито зафіксовані непізнані літаючі об'єкти.