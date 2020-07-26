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Байден лідирує у трьох штатах, які колись підтримали Трампа

Байден лідирує у трьох штатах, які колись підтримали Трампа
18:16 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У США більшість виборців трьох ключових штатів, де на минулих виборах підтримали Дональда Трампа готова проголосувати за кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

"За 100 днів до дня голосування виборці трьох критичних штатів віддають перевагу колишньому віцепрезиденту Джо Байдену, згідно з новими опитуваннями компанії SSRS для CNN в Арізоні, Флориді та Мічигані", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними опитування, у Флориді Байдена підтримують 51% проти 46%, які готові голосувати за президента Дональда Трампа, в Арізоні - 49% підтримують Байдена проти 45% у Трампа, у штаті Мічиган лідерство Байдена більш стійке та становить від 52% проти 40 % діючого президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

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Все по темі:

США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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