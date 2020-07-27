Скачать
Понеділок, 27.07.2020
В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли"
Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли"
Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо
Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо
Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"
Слава Камінська стала новою учасницею "Танців з зірками"

Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою

Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою
19:45 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Частина стіни, збудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції, зруйнована ударом урагану "Ханна", інформують американські ЗМІ.

Преса відзначає, що ця ділянка, побудована на приватні кошти, розташовувався на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас.

Раніше в липні експерти піддали критиці якість загородження на цій ділянці і попередили, що він може впасти в річку Ріо-Гранде. Крім того, на цій ділянці раніше була помічена корозія.

Тим часом, в соціальних мережах з'явилися зйомки, на яких видно, як під шквальними ударами вітру і при сильному дощі руйнуються кілька секцій стіни

Як повідомлялося раніше, перший на узбережжі Атлантичного океану цього року ураган "Ханна" досяг Техасу. У частині штату було оголошено надзвичайний стан.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Мексика, Стіна, Ураган "Ханна".

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику
02 Актриса з "Віднесених вітром" померла в 104 роки
03 Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
04 Померла зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевілленд
05 У Telegram з'явилась функція відеодзвінків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ураган &quot;Ханна&quot; повалив стіну між США і Мексикою
Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою
Частина Києва залишилась без світла
Частина Києва залишилась без світла
У Європі йде підготовка до другої хвилі коронавірусу
У Європі йде підготовка до другої хвилі коронавірусу
Біллі Айліш анонсувала вихід нового синглу
Біллі Айліш анонсувала вихід нового синглу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся