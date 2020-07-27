Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою

Частина стіни, збудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції, зруйнована ударом урагану "Ханна", інформують американські ЗМІ.

Преса відзначає, що ця ділянка, побудована на приватні кошти, розташовувався на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас.

Раніше в липні експерти піддали критиці якість загородження на цій ділянці і попередили, що він може впасти в річку Ріо-Гранде. Крім того, на цій ділянці раніше була помічена корозія.

Тим часом, в соціальних мережах з'явилися зйомки, на яких видно, як під шквальними ударами вітру і при сильному дощі руйнуються кілька секцій стіни

Як повідомлялося раніше, перший на узбережжі Атлантичного океану цього року ураган "Ханна" досяг Техасу. У частині штату було оголошено надзвичайний стан.