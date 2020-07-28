Скачать
Вівторок, 28.07.2020
В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
День хрещення Русі: історія і значення свята
День хрещення Русі: історія і значення свята

США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу

США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
08:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
ВООЗ зафіксувала понад 250 тисяч нових випадків коронавірусу у світі за останню добу. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією в усьому світі перевищила 16 млн осіб.

Фармакологічна компанія Moderna в США приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273. Вакцину планують застосувати проти нового коронавірусу.

Це наймасштабніше в світі за охопленням клінічне випробування вакцини проти коронавірусу. У ньому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.

Випробування необхідне для того, щоб переконатися не лише в дієвості, а й у безпечності вакцини. Їхня особливість — у тому, що вони рандомізовані й подвійно-сліпі (тобто учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається).

Щомісяця американська урядова мережа із запобігання COVID-19 відбиратиме на тестування одну з вакцин, які перебувають на етапі створення, й тестуватиме її на 30 тисячах добровольців — щоразу нових.

Moderna стала першою компанією у США, що перейшла до масових тестувань своєї вакцини. Утім перші результати цих випробувань з’являться через кілька місяців

За даними компанії, уряд США виділив їй додаткові 472 мільйони доларів на розробку вакцини. Навесні, у квітні, Moderna вже отримала на ці цілі 483 мільйони.

Наразі у світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу. Жодна з них наразі не має доведеної ефективності в лікуванні коронавірусної хвороби. За оцінками ВООЗ, у найкращому випадку готова вакцина з'явиться до кінця 2020-го.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Вакцина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катя Осадча вразила довжиною своїх ніг
02 Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою
03 Тіна Кароль святкує 15-річчя на сцені
04 Ryanair: спад в авіаперевезеннях триватиме три роки
05 У Луцьку безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
Частина Києва залишилась без світла
Частина Києва залишилась без світла
Ураган &quot;Ханна&quot; вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся