США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу

ВООЗ зафіксувала понад 250 тисяч нових випадків коронавірусу у світі за останню добу. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією в усьому світі перевищила 16 млн осіб.

Фармакологічна компанія Moderna в США приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273. Вакцину планують застосувати проти нового коронавірусу.

Це наймасштабніше в світі за охопленням клінічне випробування вакцини проти коронавірусу. У ньому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.

Випробування необхідне для того, щоб переконатися не лише в дієвості, а й у безпечності вакцини. Їхня особливість — у тому, що вони рандомізовані й подвійно-сліпі (тобто учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається).

Щомісяця американська урядова мережа із запобігання COVID-19 відбиратиме на тестування одну з вакцин, які перебувають на етапі створення, й тестуватиме її на 30 тисячах добровольців — щоразу нових.

Moderna стала першою компанією у США, що перейшла до масових тестувань своєї вакцини. Утім перші результати цих випробувань з’являться через кілька місяців

За даними компанії, уряд США виділив їй додаткові 472 мільйони доларів на розробку вакцини. Навесні, у квітні, Moderna вже отримала на ці цілі 483 мільйони.

Наразі у світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу. Жодна з них наразі не має доведеної ефективності в лікуванні коронавірусної хвороби. За оцінками ВООЗ, у найкращому випадку готова вакцина з'явиться до кінця 2020-го.