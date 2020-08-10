Посольство США відновило надання студентських віз

"Сьогодні я радий повідомити, що ми розпочинаємо відновлювати деякі неімміграційні візові послуги, але в обмеженому обсязі. Наразі ми проводитимемо візові співбесіди лише для студентів. Ми розуміємо, що їм потрібно прибути на навчання до початку осіннього семестру і хочемо допомогти їм у цьому", - заявив генконсул у відеозверненні.
Як він додав, візову співбесіду можна призначити на вебсайті www.ustraveldocs.com.
Що ж до отримання інших типів віз, то надання цих послуг буде відновлено, щойно з'явиться така можливість, запевнив дипломат.
Посадовець нагадав, що під час візиту до посольства обов'язково бути у масці. Він також повідомив, що залу очікування перепланували, враховуючи вимоги з дотримання соціальної дистанції.
Як відомо, останніми місяцями через коронавірусну інфекцію посольство Сполучених Штатів тимчасово призупинило надання українським громадянам неімміграційних візових послуг.