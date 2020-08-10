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Посольство США відновило надання студентських віз

Посольство США відновило надання студентських віз
14:39 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Студенти, що планують поїхати на навчання до Сполучених Штатів, можуть вирушати до американського посольства по візу. Про це повідомив генеральний консул посольства США в Україні Джон Баллард.

"Сьогодні я радий повідомити, що ми розпочинаємо відновлювати деякі неімміграційні візові послуги, але в обмеженому обсязі. Наразі ми проводитимемо візові співбесіди лише для студентів. Ми розуміємо, що їм потрібно прибути на навчання до початку осіннього семестру і хочемо допомогти їм у цьому", - заявив генконсул у відеозверненні.

Як він додав, візову співбесіду можна призначити на вебсайті www.ustraveldocs.com.

Що ж до отримання інших типів віз, то надання цих послуг буде відновлено, щойно з'явиться така можливість, запевнив дипломат.

Посадовець нагадав, що під час візиту до посольства обов'язково бути у масці. Він також повідомив, що залу очікування перепланували, враховуючи вимоги з дотримання соціальної дистанції.

Як відомо, останніми місяцями через коронавірусну інфекцію посольство Сполучених Штатів тимчасово призупинило надання українським громадянам неімміграційних візових послуг.

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Все по темі:

США, Виза, Студенти, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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