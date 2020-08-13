Каліфорнія у вогні: в заповіднику вирує масштабна пожежа

В американському штаті Каліфорнія, районі озера Хьюз почалася масштабна пожежа чагарників.
Про це інформує NBC Los Angeles.
Горить Національний заповідника Анджелес в штаті Каліфорнія. Пожежа швидко поширюється, вогнем охоплені 4 тисячі гектарів.
Місцева влада евакуювала жителів з 100 будинків.
Пожежу не вдається загасити через високу температуру повітря та поривчастого вітру.
Даних про загиблих і постраждалих не надходило. Нагадаємо, це вже друга велика пожежа в штаті за місяць.
2 серпня повідомлялося про лісову пожежу в окрузі Ріверсайд на півдні Каліфорнії.
Варто відзначити, що в Україні зберігається висока пожежна небезпека.