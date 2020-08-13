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Дональд Трамп: ЄС майже такий самий поганий, як і Китай

Дональд Трамп: ЄС майже такий самий поганий, як і Китай
Оновлено 22:03 Чт, 13 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Дональд Трамп висловив свою критику в бік ЄС, заявивши, що Євросоюз використовує США.

"ЄС майже такий поганий, як і Китай. Нікому не подобається, коли я говорю так, люди кажуть - вони ж наші союзники, але вони жорстко використовують нас, вони не платять (в бюджет) НАТО", - сказав він у четвер в інтерв'ю ведучої телеканалу Fox Business Марії Бартіромо.

"Німеччина витрачає мільярди і мільярди доларів.

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Ми вважаємо, що захищаємо їх, а вони платять величезні гроші Росії за нафту і газ, вони платять Росії за газопровід мільярди і мільярди доларів, а ми думаємо, що захищаємо їх від Росії ", - додав він.

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Все по темі:

Китай, США, ЄС, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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