Вибори президента в США: Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом

Партія республіканців США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах чинного главу Білого дому Дональда Трампа і затвердила кандидатом у віце-президенти Майка Пенса, який зараз обіймає цю посаду. Про це повідомили в AP.

Трампа повторно висунуто кандидатом в президенти США на з'їзді Республіканської партії в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Видання The Hill зазначає, що партія раніше також затвердила Майка Пенса кандидатом у віце-президенти.

Минулого тижня Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах колишнього віце-президента Джо Байдена і затвердила Камалу Харріс кандидатом у віце-президенти.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Раніше, кандидат на пост президента США екс-віце-президент Джо Байден заявив про готовність підняти податки для багатих.

Також повідомлялося, що пожежі в штаті Каліфорнія в США вже охопили більше 400 000 гектарів. Вогонь наближається до реліктових лісів, в яких деякі дерева мають вік понад тисячу років.