Вибори президента в США: Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом

Трампа повторно висунуто кандидатом в президенти США на з'їзді Республіканської партії в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Видання The Hill зазначає, що партія раніше також затвердила Майка Пенса кандидатом у віце-президенти.
Минулого тижня Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах колишнього віце-президента Джо Байдена і затвердила Камалу Харріс кандидатом у віце-президенти.
Вибори президента США заплановані на 3 листопада.
Раніше, кандидат на пост президента США екс-віце-президент Джо Байден заявив про готовність підняти податки для багатих.
Також повідомлялося, що пожежі в штаті Каліфорнія в США вже охопили більше 400 000 гектарів. Вогонь наближається до реліктових лісів, в яких деякі дерева мають вік понад тисячу років.