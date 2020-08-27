Протести в США: 17-річний підліток застрелив двох учасників протесту (Відео 18+)

В американському місті Кеноша (штат Вісконсін) двоє людей загинули, ще троє отримали поранення в результаті перестрілки, повідомляє телеканал "Ей-бі-сі".

Імовірно, причиною стрілянини став конфлікт між протестуючими і озброєною охороною автозаправної станції.

Прихильники руху "Black lives matters" звинувачують у стрілянині угруповання "Бугалу бойз", члени якої називають себе лібертаріанською народною міліцією, стверджуючи, що готуються до прийдешньої другої Громадянській війні в США.

Після події був заарештований і звинувачений у вбивстві 17-річний підліток.

У судових документах зазначено, що його звуть Кайл Ріттенхаус з Антіоха, штат Іллінойс.

У місті третій день не вщухають заворушення після того, як 23 серпня поліцейські при нез'ясованих обставинах кілька разів вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку. Учасники вуличних маніфестацій вимагають покарати поліцейських, причетних до інциденту з Блейком. За словами його родичів і адвокатів, він практично паралізований і "бореться за своє життя".

Зараз в Кеноші спалені деякі будівлі, вибиті вікна, розграбовані магазини, пошкоджена система освітлення міських вулиць.