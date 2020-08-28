Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що саме США першими встановлять свій прапор на Марсі. Про це він розповів на з'їзді Республіканської партії.

"Ми запустимо нову еру" американських амбіцій "в космос. США стануть першою країною, яка встановить свій національний прапор на Марсі ", - заявив Трамп.

Глава Білого дому відзначив, що США також першими відправлять жінку на Місяць.

Нагадаємо, нацуправління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США планує до 2024 відправити місію з людьми на Місяць і здійснити першу доставку людини на Марс на початку 2030 х років.

Раніше, Польща заборонить польоти з 46 країн, включаючи Францію і Іспанію, згідно з проектом постанови, опублікованому в четвер. Також повідомлялося, що німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що через ситуацію в Білорусі президент Росії Володимир Путін не направлятиме війська в цю країна.