Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі

"Ми запустимо нову еру" американських амбіцій "в космос. США стануть першою країною, яка встановить свій національний прапор на Марсі ", - заявив Трамп.
Глава Білого дому відзначив, що США також першими відправлять жінку на Місяць.
Нагадаємо, нацуправління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США планує до 2024 відправити місію з людьми на Місяць і здійснити першу доставку людини на Марс на початку 2030 х років.
Раніше, Польща заборонить польоти з 46 країн, включаючи Францію і Іспанію, згідно з проектом постанови, опублікованому в четвер. Також повідомлялося, що німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що через ситуацію в Білорусі президент Росії Володимир Путін не направлятиме війська в цю країна.