Руйнівна сила: в США зросла кількість жертв урагану Лора

Потужний атмосферний вихор досяг узбережжя США в середу ввечері. Через вітер, пориви якого досягали 240 кілометрів на годину, без світла залишилися близько мільйона чоловік.
Відновити енергопостачання в трьох штатах поки не вдалося.
Dave Malkoff surveyed Hurricane Laura destruction in Cameron, LA. pic.twitter.com/wfHhKXXd2t— AMHQ (@AMHQ) August 28, 2020
Також відзначалися перебої з водопостачанням.
Moved to Lake Charles 2 months ago to play my last year of ball , Hurricane Laura destroyed my whole apartment clothes , shoes and furniture any help is needed https://t.co/JYO6Ywj4jj pic.twitter.com/upuxyDPbQ4— Isaiah Chambers (@esta_guapo) August 28, 2020
Вже над штатом Луїзіана ураган ослаб до тропічного шторму, потім і зовсім перетворившись в тропічну депресію.
Незважаючи на це, п'ятеро людей загинули при падінні дерев, один потонув, ще двоє отруїлися чадним газом через неправильне використання генератором.