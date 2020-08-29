Руйнівна сила: в США зросла кількість жертв урагану Лора

У США жертвами урагану "Лора" в штатах Луїзіана і Техас стали 14 осіб. Раніше повідомлялося про шість загиблих. Про це повідомили на телеканалі CBS.

Потужний атмосферний вихор досяг узбережжя США в середу ввечері. Через вітер, пориви якого досягали 240 кілометрів на годину, без світла залишилися близько мільйона чоловік.

Відновити енергопостачання в трьох штатах поки не вдалося.

Dave Malkoff surveyed Hurricane Laura destruction in Cameron, LA. pic.twitter.com/wfHhKXXd2t — AMHQ (@AMHQ) August 28, 2020

Також відзначалися перебої з водопостачанням.

Moved to Lake Charles 2 months ago to play my last year of ball , Hurricane Laura destroyed my whole apartment clothes , shoes and furniture any help is needed https://t.co/JYO6Ywj4jj pic.twitter.com/upuxyDPbQ4 — Isaiah Chambers (@esta_guapo) August 28, 2020

Вже над штатом Луїзіана ураган ослаб до тропічного шторму, потім і зовсім перетворившись в тропічну депресію.

Незважаючи на це, п'ятеро людей загинули при падінні дерев, один потонув, ще двоє отруїлися чадним газом через неправильне використання генератором.