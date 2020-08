Руйнівна сила: в США зросла кількість жертв урагану Лора

Потужний атмосферний вихор досяг узбережжя США в середу ввечері. Через вітер, пориви якого досягали 240 кілометрів на годину, без світла залишилися близько мільйона чоловік.

Відновити енергопостачання в трьох штатах поки не вдалося.

Також відзначалися перебої з водопостачанням.

Moved to Lake Charles 2 months ago to play my last year of ball , Hurricane Laura destroyed my whole apartment clothes , shoes and furniture any help is needed https://t.co/JYO6Ywj4jj pic.twitter.com/upuxyDPbQ4