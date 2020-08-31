Стюардеса в туфлях на високих підборах ногами закрила верхні полиці в літаку і прославилася на весь інтернет (Відео)

Американська бортпровідниця Ліндсі О'Брайен несподівано для себе прославилася в мережі після того, як показала забавний трюк. На відео вона ногами закрила верхні багажні полиці в салоні літака, пише Daily Mail. Відео зроблено в порожньому салоні повітряного судна. На кадрах співробітниця авіакомпанії варто в проході між пасажирськими кріслами. Вона береться руками за підлокітники, а потім несподівано і вправно перевертається догори і закриває ногами в туфлях на високих підборах верхні багажні полиці. Відео потрапило в мережу і стюардеса прокинулася знаменитою. "Раніше я займалася йогою, а в дитинстві була чарлідер, тому у мене досить міцна статура. Мені хотілося дізнатися, чи зможу я виконати цей трюк", - розповіла виданню 35-річна О'Брайен. Вона зізналася, що трюк їй вдався приблизно з 20 спроби.