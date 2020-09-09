Скачать
Середа, 09.09.2020
Коронавірус: в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих, статистика по областям
Коронавірус: в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих, статистика по областям
Ситуація на Донбасі: окупанти "тишу" не порушували, але двоє військових травмовано
Ситуація на Донбасі: окупанти "тишу" не порушували, але двоє військових травмовано
Роналду забив більше 100 голів за збірну, але він тільки другий (Відео)
Роналду забив більше 100 голів за збірну, але він тільки другий (Відео)
"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"
"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"

Трамп номінований на Нобелівську премію миру 2021 року

Трамп номінований на Нобелівську премію миру 2021 року
16:55 Сьогодні Телеграф
Трамп намагався встановити мир між народами, і зробив більше, ніж більшість інших номінантів на премію миру.

Президент США Дональд Трамп номінований на Нобелівську премію миру 2021 року.

Про це повідомляє Fox News.

"Я думаю, що він зробив більше, намагаючись встановити мир між народами, ніж більшість інших номінантів на премію миру", - заявив представник норвезького парламенту Тайбрінг-Джедде, який і направив офіційне прохання до Нобелівського комітету. Тібрінг-Джедде також похвалив Трампа за виведення великої кількості військ з Близького Сходу.

"Дійсно, Трамп перервав 39-річну серію американських президентів, які або починають війну, або втягують Сполучені Штати в міжнародний збройний конфлікт. Останнім президентом, який цього не зробив, був лауреат Премії миру Джиммі Картер", - написав він.

Відзначимо, що переможця Нобелівської премії миру виберуть з п'яти чоловік. Їх імена стануть відомі не раніше жовтня наступного року.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що саме США першими встановлять свій прапор на Марсі

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дональд Трамп, Нобелівську премію миру.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Києві вибухнула цистерна для перевезення газу, загинув робітник
02 Можна, якщо обережно: названа безпечна доза шоколаду для здоров'я
03 Запахло виборами: Чому на Романівщині поширюють плітки про Віктора Развадовського
04 "Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"
05 Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар
Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар
Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах
Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах
До + 27 ° і без опадів: в Україні пануватиме бабине літо
До + 27 ° і без опадів: в Україні пануватиме бабине літо
Ні - цукровій залежності: як позбутися від тяги до солодкого
Ні - цукровій залежності: як позбутися від тяги до солодкого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся