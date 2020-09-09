Трамп намагався встановити мир між народами, і зробив більше, ніж більшість інших номінантів на премію миру.

Президент США Дональд Трамп номінований на Нобелівську премію миру 2021 року.

Про це повідомляє Fox News.

"Я думаю, що він зробив більше, намагаючись встановити мир між народами, ніж більшість інших номінантів на премію миру", - заявив представник норвезького парламенту Тайбрінг-Джедде, який і направив офіційне прохання до Нобелівського комітету. Тібрінг-Джедде також похвалив Трампа за виведення великої кількості військ з Близького Сходу.

"Дійсно, Трамп перервав 39-річну серію американських президентів, які або починають війну, або втягують Сполучені Штати в міжнародний збройний конфлікт. Останнім президентом, який цього не зробив, був лауреат Премії миру Джиммі Картер", - написав він.

Відзначимо, що переможця Нобелівської премії миру виберуть з п'яти чоловік. Їх імена стануть відомі не раніше жовтня наступного року.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що саме США першими встановлять свій прапор на Марсі