"Є нові ракети": Трамп заявив, що у США є озброєння, про яке ніхто не знає

Глава Білого дому заявив про наявність у США невідомої нікому зброї.

Сполучені Штати створюють "відмінну зброю", включаючи ядерну. Крім того, у США є озброєння, про яке ніхто не знає.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє прес-служба Білого дому.

За його словами, влада витратила 2,5 трлн доларів на армію за останні три з половиною роки і зараз американські збройні сили "сильніше, ніж будь-коли".

"У нас є нові ракети. І, чесно кажучи, наш ядерний потенціал, ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати, але наш ядерний потенціал зараз знаходиться в кращій формі за останні десятиліття. У нас є системи, про які ніхто не знає. Чесно кажучи, буде краще, якщо так і залишиться. У нас є неймовірні системи ", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, ще в травні цього року Трамп заявляв, що США близькі до того, щоб отримати неймовірні нові види зброї.

У березні Пентагон оголосив про успішне випробування на Гавайських островах ракети, здатної рухатися зі швидкістю в кілька разів більше швидкості звуку.