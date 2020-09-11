Лісові пожежі в США: все західне узбережжя заволокло димом, евакуювали понад півмільйона людей (Фото і відео)

Західні штати Америки потерпають від масштабних лісових пожеж. Найбільше від вогню постраждали Каліфорнія, Орегон і Вашингтон.

Уже понад півмільйона людей були змушені евакуюватися.

Влада повідомляє про десятки загиблих і сотні зниклих без вести. Про це повідомляє місцеве видання USA Today.

Роздуваються надзвичайно спекотним суховієм, по штату Орегон вирують десятки пожеж, і принаймні один розглядають як підпал.

Дим від лісових пожеж в Каліфорнії пофарбував небо в помаранчевий колір. Погода в цих регіонах тепла, посушлива і вітряна. Синоптики прогнозують, що зливи в північній частині Каліфорнії очікуються не раніше 20 жовтня.

В даний час більше 100 лісових пожеж охопили 12 західних штатів США. Орегон, Каліфорнія і Вашингтон найбільш постраждали від пожеж, які в деяких випадках знищили цілі міста.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, близько 1,7 мільйона гектарів землі були знищені. Знімки з американських космічних супутників свідчать, що вже 8 вересня димом від пожеж заволокло майже все західне узбережжя країни.

Температура на поверхні в деяких місцях перевищувала 191 ° С.