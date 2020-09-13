Пожежі в Каліфорнії: Трамп відправиться в саме серце полум'я

Президент США здійснить поїздку в штат Каліфорнія, що страждає від масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє Голос Америки.

У понеділок Дональд Трамп відвідає в Каліфорнії парк Макклеллан, де місцеві і федеральні рятувальні служби нададуть йому повну інформацію про лісові пожежі.

Як повідомив прес-секретар Білого дому Джад Дірро, з середини серпня Дональд Трамп кілька разів обговорював ситуацію з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсома.

"Президент продовжує підтримувати тих, хто бореться з бурхливими лісовими пожежами в рамках проведених на місцях, які підтримуються на рівні штатів і федерального центру операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій", - заявив Дірро.

Відзначається, що Трамп підписав декларацію про велике стихійне лихо в Каліфорнії, відповідно якої штату буде надана федеральна допомога.

Як повідомлялося, вже три тижні в західних штатах США - Каліфорнії, Орегоні і Вашингтоні - вирують лісові пожежі. Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і стала причиною смерті щонайменше 25 осіб.