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У США не вщухають лісові пожежі, число жертв зростає: апокаліптичні фото і відео

У США не вщухають лісові пожежі, число жертв зростає: апокаліптичні фото і відео
11:45 Сьогодні Телеграф
Станом на 14 вересня вогонь перекинувся і на сусідні штати, зокрема - Орегон і Вашингтон.

Масштабні пожежі в США не вщухають вже більше місяця.

Вперше вони виникли в місцевості Черрі-Веллі в Каліфорнії в кінці липня.

Загинули вже 33 американця. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки. Загалом відомо вже про 33 жертви стихії, ще десятки людей вважаються зниклими без вести. Тисячі будинків зруйновані пожежами.

Про це повідомляє пожежна служба штату.

Влада Орегона каже, що готова до великої кількості загиблих. Адже до покритих попелом тіл, можливо, ще просто не встигли дістатися. На сотні кілометрів навколо все знаходиться в густому диму.

 

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом ввів в п'яти округах режим надзвичайної ситуації.

Він заявив, що пожежі виникли через спеку та сильний вітер, який сприяв поширенню вогню. Губернатор додав, що синоптики ще раніше попереджали про погодні умови, які згодом і привели до пожеж.

 

У США, штат Каліфорнія, очевидці зняли на відео вогненний смерч - руйнівне природне явище, що представляє небезпеку для населених пунктів і промислових центрів. Відео було опубліковано в Twitter. На опублікованих кадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно, як далеко закручується вогненна воронка. Небо над нею забарвлене в червоний колір, чути виття сирен.

З 15 серпня вогнем було знищено понад 1,25 мільйона акрів лісів, степів і приватних ділянок, по площі перевищує територію штату Делавер.

 

Раніше пожежники запевнили, що взяли поширення вогню під контроль, проте в невеликих поселеннях регіону оголосили про евакуацію населення. Там закрили кілька доріг через чадний дим від пожеж. На надання допомоги населенню направили військових.

В Орегоні понад півмільйона людей покинули свої будинки, рятуючись від смертоносної стихії. Загинули у вогні щонайменше 4 людини, але точне число жертв стихії поки невідомо. За штатом Орегон вирують десятки пожеж, роздуваються надзвичайно спекотним суховієм, і принаймні один - розглядають як підпал.

 

Дим від лісових пожеж в Каліфорнії зафарбував небо в помаранчевий і червоний кольори. Фото виглядають апокаліптичними. Стихію намагаються приборкати рятувальники. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також пожежні використовують на місці бульдозери.

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Все по темі:

США, Калифорния, Пожежа, Підпали.

Автор:

Телеграф
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