Масова стрілянина в США: 14 постраждалих, 2 загиблих (Відео)

За даними поліцейського управління, двоє людей загинули і щонайменше 14 отримали поранення в результаті масової стрілянини на вечірці в Рочестері, штат Нью-Йорк.

За даними поліцейського управління, двоє людей загинули і щонайменше 14 отримали поранення в результаті масової стрілянини на вечірці в Рочестері, штат Нью-Йорк.

Про це повідомляє американський канал ABC.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника поліції Рочестера Марка Сіммонса, одна з жертв - жінка 18-22 років, інший - чоловік 18-22 років. 14 вижили були доставлені в дві місцеві лікарні. Сіммонс сказав, що ніхто з інших жертв не отримав небезпечних для життя травм.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

На даний момент офіцери, за словами представника поліції, все ще опитують свідків, щоб отримати додаткову інформацію про те, як почалася стрілянина, і дізнатися більше про підозрюваного або підозрюваних.

Коли поліція прибула на місце події, Сіммонс сказав, що поліцейські бачили, як 100 людей втекли до місця події і від нього. За його словами, до тих пір, поки не надійшов виклик служб екстреної допомоги з приводу стрілянини, дзвінків зі скаргами на велике скупчення людей не надходило.