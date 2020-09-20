У Каліфорнії вирують пожежі: під Лос-Анджелесом почали евакуацію

Сильний вітер сприяв поширенню лісової пожежі, що вирує в протягом майже двох тижнів в горах на північний схід від Лос-Анджелеса. Це змусило владу видати наказ про евакуацію жителів, деякі з яких днем ​​раніше втратили власне житло. Про це повідомляє AP.

У північній частині округу Лос-Анджелес пожежні зосередилися на захисті будинків жителів від вогню, оскільки все частіше вітер приносить вогонь в людські приміщення.

В суботу був виданий наказ про евакуацію для всіх жителів цієї зони, коли вогонь дістався гірської громади Райтвуда, що нараховує 4000 чоловік. Площа пожежі зросла до 142 квадратних миль (368 квадратних кілометрів).

Incendios de California han dejado en cenizas el territorio proporcional a Puerto Rico; el fuego no da tregua y a la lluvia no llega #wildfires #wildfires2020



Fotos: AFP pic.twitter.com/L88WdjsCLK — Periódico El Debate (@ELDEBATE) September 19, 2020

Ступінь руйнувань в районі на північний схід від центру Лос-Анджелеса не визначена. Однак представники влади округу Лос-Анджелес заявили, що пожежа знищила природний центр в національному парку Devil's Punchbowl, який відвідує близько 130 000 відвідувачів щорічно.

Пожежі в цьому районі почалися ще 6 вересня, а протягом останнього тижня збільшилися в два рази.

Як повідомлялося, в західних штатах США продовжують бушувати пожежі, в результаті яких знищено близько 1,8 млн га лісових угідь та інших масивів. Найбільше від пожеж постраждали штати Каліфорнія, Вашингтон і Орегон. Жертвами природного катаклізму вже стали щонайменше 33 людини.