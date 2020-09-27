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Виявили десятки випадків: в США в водопроводі виявили смертельний мікроб, який пожирає мозок

Виявили десятки випадків: в США в водопроводі виявили смертельний мікроб, який пожирає мозок
16:30 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
В американському Техасі у водопровідній воді виявили небезпечне одноклітинне найпростіше - Naegleria fowleri.

Naegleria fowleri зустрічається в прісній воді в усьому світі. Разом з водою вона потрапляє в носовій канал людини і звідти за допомогою нюхового нерва - в головний мозок. Про це повідомляє українська служба BBC News.

Мікроб викликає небезпечну інфекцію і в буквальному сенсі пожирає головний мозок, що в результаті призводить до летального результату.

Втім, інфекції в США зустрічаються рідко, з 2009 по 2018 зафіксували 34 випадки.

Лікарі попередили, що діти, люди літнього віку і з ослабленою імунною системою - "особливо уразливі". В інфікованих спостерігаються такі симптоми, як жар, нудота і блювота, а також ригідність шиї і головні болі. Більшість хворих помирає протягом тижня.

Наявність Naegleria fowleri в воді показали лабораторні тести. Влада Техасу заборонили використовувати воду у всіх випадках, крім змиву туалету.

Перевірку водопроводу провели в зв'язку з тим, що на початку вересня шестирічний хлопчик інфікувався цим мікробом і помер. Пізніше місцева влада дозволила використання води, але тільки після кип'ятіння. Також рекомендується не допускати її потрапляння в ніс.

Як повідомлялося, в штаті Каліфорнія, США, вперше з 2015 року зафіксували випадок зараження бубонною чумою.

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Все по темі:

США, Техас, Мозок, Naegleria fowleri.

Автор:

Телеграф
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