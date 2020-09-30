Скачать
Середа, 30.09.2020
Двигун не відмовляв: в ГБР зробили заяву про причини катастрофи Ан-26
Двигун не відмовляв: в ГБР зробили заяву про причини катастрофи Ан-26
Зеленський виключив Фокіна з ТКГ
Зеленський виключив Фокіна з ТКГ
Велика сума: скільки Динамо заробило за вихід в Лігу чемпіонів
Велика сума: скільки Динамо заробило за вихід в Лігу чемпіонів
Свято 30 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 30 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Словесна перепалка і гучні звинувачення: головне з дебатів Трампа і Байдена

Словесна перепалка і гучні звинувачення: головне з дебатів Трампа і Байдена
Оновлено 19:27 Сьогодні Телеграф
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден і президент-республіканець Дональд Трамп, який балотується на другий термін у вівторок провели перші дебати - за п'ять тижнів до виборів 3 листопада.

Про це повідомили в svoboda.

Головні тези Трампа

Про президентство Трампа. У своїй промові президент США Дональд Трамп заявив, що зробив для країни більше, ніж інші президенти країни. Він зазначив, що раніше не було адміністрації, яка домоглася б того, чого вдалося домогтися йому.

Про коронавірус в США. Відповідаючи на запитання модератора про коронавіруси в США Трамп заявив, що через пандемію Байден хоче закрити всю країну. Трамп показав телеглядачам свою захисну маску, яка завжди з ним, і додав, що користується нею при необхідності.

Дональд Трамп упевнений, що якби в країні керував Джо Байден, від коронавірусу померли б мільйони людей.

Про расизм. Під час теледебатів Дональд Трамп заявив, що раніше Байден називав афроамериканців хижаками, тому американцям не варто йому довіряти в расових питаннях.

Про освіченість Байдена. Коли між кандидатами сталася словесна перепалка, Трамп засумнівався в розумових здібностях свого опонента і попросив Байдена не використовувати в розмові з ним слово "розумний", сказавши, що він нічого не зробив "розумного" в своєму житті.

Яскраві висловлювання Байдена

Про охорону здоров'я. "У Трампа немає плану з охорони здоров'я, він не знає, про що говорить", - заявив Байден. За його словами, Дональд Трамп постійно бреше про реформу охорони здоров'я і не підготував нічого, чим можна було б замінити введену при президенті Бараку Обамі так звану Obamacare.

Про бездіяльність Трампа при COVID-19. Трамп не попередив американців про небезпеку коронавирусной інфекції COVID-19 для Сполучених Штатів, він сам запанікував і не знав, що робити, заявив Байден.

Про безвідповідальність Трампа. "Ми б врятували до 100 тис. Американців, вони зараз були б живі, якби люди розуміли важливість носіння масок", - заявив Байден. За його словами Трамп безвідповідально ставиться до соціального дистанціювання і заохочує американців не носити маски.

Джо Байден також вважає, що Дональд Трамп, як дуже багата людина, і інші мільйонери прекрасно себе почувають в ситуації пандемії коронавируса і вони не зможуть зрозуміти звичайних американців.

Про падіння економіки при Трампові. Кандидат в президенти Джо Байден стверджує, що президент Дональд Трамп "розтринькав" все досягнення в економіці Сполучених Штатів, яких досягли при президенті Бараку Обамі. Крім того, за словами Байдена, при Трампа люди в США стали "біднішими, хворими і слабкими".

Про протести афроамериканців. На думку Байдена, Дональд Трамп розколює суспільство, генеруючи расову ненависть. Колишній віце-президент вважає, що нинішній президент своїми діями і схваленнями радикальних протестів підбурює людей.

Про відносини Трампа з Путіним. Джо Байден назвав Дональда Трампа "щеням Путіна" (російський президент Володимир Путін. - Ред.), Тому що він нічого не сказав російському президенту, "коли вбивали американських солдатів".

Про сина Хантера Байдена і його роботу в Україні. Кандидат в президенти від демократів спростував твердження Дональда Трампа, що його син Хантер Байден зробив корупційні правопорушення, коли працював в раді директорів української енергетичної компанії. Байден також натякнув, що розмовами про його родині Трамп відволікає американців від реальних проблем країни.

"Це не про мою сім'ю або його (Трампа. - Ред.) Сім'ї, це про вашу сім'ю - американському народі. Він не хоче говорити про те, що вам потрібно", - сказав Байден.

"Може заткнешся, а?" Після того як Дональд Трамп в черговий раз перебив Джо Байдена, встряв у його відповідь, той попросив його замовкнути.

Відео дебатів Дональда Трампа і Джо Байдена:

Раніше повідомлялося, що кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп провели перші передвиборні дебати.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Росія може домогтися відновлення подачі води в Крим: озвучені сценарії
02 Двигун не відмовляв: в ГБР зробили заяву про причини катастрофи Ан-26
03 Свято 30 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
04 Новий антирекорд: за добу в Україні виявили понад 4 тисячі випадків коронавірусу
05 Війна триває: Вірменія і Азербайджан показали нові відео боїв
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленському пропонують внести до Конституції повноваження в.о. президента для Єрмака
Зеленському пропонують внести до Конституції повноваження в.о. президента для Єрмака
Проливні дощі і посуха: синоптик розповів, якою буде погода в жовтні
Проливні дощі і посуха: синоптик розповів, якою буде погода в жовтні
У ТКГ нагадали Фокіну, хто приніс війну в Україну
У ТКГ нагадали Фокіну, хто приніс війну в Україну
День статуеток такси, що хитається головою: Google випустив новий дудл
День статуеток такси, що хитається головою: Google випустив новий дудл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся