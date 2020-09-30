Словесна перепалка і гучні звинувачення: головне з дебатів Трампа і Байдена

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден і президент-республіканець Дональд Трамп, який балотується на другий термін у вівторок провели перші дебати - за п'ять тижнів до виборів 3 листопада.

Про це повідомили в svoboda.

Головні тези Трампа

Про президентство Трампа. У своїй промові президент США Дональд Трамп заявив, що зробив для країни більше, ніж інші президенти країни. Він зазначив, що раніше не було адміністрації, яка домоглася б того, чого вдалося домогтися йому.

Про коронавірус в США. Відповідаючи на запитання модератора про коронавіруси в США Трамп заявив, що через пандемію Байден хоче закрити всю країну. Трамп показав телеглядачам свою захисну маску, яка завжди з ним, і додав, що користується нею при необхідності.

Дональд Трамп упевнений, що якби в країні керував Джо Байден, від коронавірусу померли б мільйони людей.

Про расизм. Під час теледебатів Дональд Трамп заявив, що раніше Байден називав афроамериканців хижаками, тому американцям не варто йому довіряти в расових питаннях.

Про освіченість Байдена. Коли між кандидатами сталася словесна перепалка, Трамп засумнівався в розумових здібностях свого опонента і попросив Байдена не використовувати в розмові з ним слово "розумний", сказавши, що він нічого не зробив "розумного" в своєму житті.

Яскраві висловлювання Байдена

Про охорону здоров'я. "У Трампа немає плану з охорони здоров'я, він не знає, про що говорить", - заявив Байден. За його словами, Дональд Трамп постійно бреше про реформу охорони здоров'я і не підготував нічого, чим можна було б замінити введену при президенті Бараку Обамі так звану Obamacare.

Про бездіяльність Трампа при COVID-19. Трамп не попередив американців про небезпеку коронавирусной інфекції COVID-19 для Сполучених Штатів, він сам запанікував і не знав, що робити, заявив Байден.

Про безвідповідальність Трампа. "Ми б врятували до 100 тис. Американців, вони зараз були б живі, якби люди розуміли важливість носіння масок", - заявив Байден. За його словами Трамп безвідповідально ставиться до соціального дистанціювання і заохочує американців не носити маски.

Джо Байден також вважає, що Дональд Трамп, як дуже багата людина, і інші мільйонери прекрасно себе почувають в ситуації пандемії коронавируса і вони не зможуть зрозуміти звичайних американців.

Про падіння економіки при Трампові. Кандидат в президенти Джо Байден стверджує, що президент Дональд Трамп "розтринькав" все досягнення в економіці Сполучених Штатів, яких досягли при президенті Бараку Обамі. Крім того, за словами Байдена, при Трампа люди в США стали "біднішими, хворими і слабкими".

Про протести афроамериканців. На думку Байдена, Дональд Трамп розколює суспільство, генеруючи расову ненависть. Колишній віце-президент вважає, що нинішній президент своїми діями і схваленнями радикальних протестів підбурює людей.

Про відносини Трампа з Путіним. Джо Байден назвав Дональда Трампа "щеням Путіна" (російський президент Володимир Путін. - Ред.), Тому що він нічого не сказав російському президенту, "коли вбивали американських солдатів".

Про сина Хантера Байдена і його роботу в Україні. Кандидат в президенти від демократів спростував твердження Дональда Трампа, що його син Хантер Байден зробив корупційні правопорушення, коли працював в раді директорів української енергетичної компанії. Байден також натякнув, що розмовами про його родині Трамп відволікає американців від реальних проблем країни.

"Це не про мою сім'ю або його (Трампа. - Ред.) Сім'ї, це про вашу сім'ю - американському народі. Він не хоче говорити про те, що вам потрібно", - сказав Байден.

"Може заткнешся, а?" Після того як Дональд Трамп в черговий раз перебив Джо Байдена, встряв у його відповідь, той попросив його замовкнути.

Відео дебатів Дональда Трампа і Джо Байдена:

Раніше повідомлялося, що кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп провели перші передвиборні дебати.