Хворий на COVID-19 Трамп покинув госпіталь: тим часом, коронавірусом заразилася речник Білого дому

Як пише AlJazeera о 18:38 за місцевим часом (1:38 вівторка за Києвом) Трамп вийшов з дверей Національного медичного центру Уолтера Ріда і сіл в кортеж, попрямувавши до свого вертольота Marine One.

"Спасибі", - сказав Трамп представникам ЗМІ, не затримуючись для того, щоб відповісти на питання.

У своєму Твіттер-акаунті Трамп заявив, що незабаром повернеться до президентської кампанії.

"Скоро повернуся до передвиборної кампанії! Фейкові новини показують тільки фейковий опитування", - написав він.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020