Хворий на COVID-19 Трамп покинув госпіталь: тим часом, коронавірусом заразилася речник Білого дому

Президент США Дональд Трамп покинув госпіталь, в якому перебував на лікуванні від коронавірусу.

Як пише AlJazeera о 18:38 за місцевим часом (1:38 вівторка за Києвом) Трамп вийшов з дверей Національного медичного центру Уолтера Ріда і сіл в кортеж, попрямувавши до свого вертольота Marine One.

"Спасибі", - сказав Трамп представникам ЗМІ, не затримуючись для того, щоб відповісти на питання.

У своєму Твіттер-акаунті Трамп заявив, що незабаром повернеться до президентської кампанії.

"Скоро повернуся до передвиборної кампанії! Фейкові новини показують тільки фейковий опитування", - написав він.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Раніше в понеділок прес-секретар Білого Дому Кейлі Макінені оголосила, що отримала позитивний тест на COVID-19.

"Я отримала позитивний тест на COVID-19 вранці понеділка, не відчуваючи при цьому симптомів", - йдеться в повідомленні на її сторінці в Твіттері.

Відзначається також, що ніхто із співробітників ЗМІ не був підтверджений як контактна особа. Тим не менш, вона додала, що піде на карантин і буде продовжувати працювати у віддаленому режимі.

Як повідомлялося раніше, 3 жовтня Трамп підтвердив, що у нього коронавірус.

Компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. пізніше заявила, що погодилася надати Трампу разову дозу експериментальних ліків.

5 жовтня, президент США заявив про намір покинути лікувальний заклад.