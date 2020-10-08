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Казус під час дебатів у США: муха сіла на голову Пенса і це прикувало увагу мережі

Казус під час дебатів у США: муха сіла на голову Пенса і це прикувало увагу мережі
Оновлено 07:55 Сьогодні Телеграф AP
Під час дебатів кандидатів у віце-президенти США на короткий час з'явився ще один учасник.

На пару хвилин в студію влетіла муха і села на голову віце-президенту США Майку пенсії, поки той відповідав на питання про расовий несправедливості і про резонансне вбивство учасниці протестів Бреонни Тейлор.

 

У Твіттері муха на деякий час стала найбільш обговорюваною темою серед спостерігачів.

Деякі з них заявили, що вони не можуть зосередитися на тому, що говорять учасники дебатів. Інші жартували про те, що муху тепер варто перевірити на коронавірус, так як вона змогла обійти перегородку, що розділяє кандидатів і модератора.

 

У соцмережах вже з'явилися карикатури про те, що нібито ця муха підтримує Байдена.

 

Сам Байден теж не відстав від тренда.

У своєму Твіттері він оприлюднив фото з мухобойкой і підписом "Pitch in $ 5 to help this campaign fly", що можна перекласти з англійської як "внесіть 5 доларів, щоб допомогти кампанії розвиватися", так і "внесіть 5 доларів, щоб допомогти цій мусі з кампанії ".

 

Це не перший раз, коли комаха зайняло центральне місце під час дебатів в рік виборів. У 2016 році муха сіла на перенісся кандидата від демократів Хілларі Клінтон під час дебатів з нинішнім президентом Дональдом Трампом.

В американському Університеті Юти в Солт-Лейк-Сіті пройшли дебати між кандидатами у віце-президенти - республіканцем Майком пенсії і демократом Камалія Харріс.

Як відомо, за результатами опитувань, які провели після дебатів 30 вересня, 60% респондентів віддали перемогу Байдену і тільки 28% - Трампу.

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США, Майк Пенс, Вибори в США, Камала Харрис.

Автор:

Телеграф
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