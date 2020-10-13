"День гніву корінних народів": протестувальники в Портленді знесли пам'ятники двох президентів США

У Портленді, штат Орегон, протестувальники організували акцію "День гніву корінних народів", приурочену до Дня Колумба. У хоті неї були знесені пам'ятники президентів США Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.

За даними видання The Oregonian, близько 200 чоловік в ніч на понеділок організували акцію, названу "Днем гніву корінних народів". Перед тим, як знести з постаментів статуї, учасники ходи побили скло в будівлі Історичного товариства Орегона. На його фасаді був вивішений плакат: "Припиніть вихваляти расистів, колонізаторів, вбивць".

Видання нагадує, що Рузвельт виступав з расистськими висловлюваннями на адресу корінних жителів США, а статуї Лінкольна дісталося за те, що під час бойових дій, які йшли в період його правління між білими американцями і корінними жителями, були повішені 38 індіанців-дакота.

Portland : Des émeutiers antifa en train de renverser la statue de Roosevelt à Portland. Ils ont réussi à la faire tomber pic.twitter.com/xa5teNRIkL — richard (@richard39836110) October 12, 2020

Обидві статуї були подаровані Портленду в 1920-х роках.

Portland (USA) : La statue d'Abraham Lincoln a été renversée hier soir par la faction communiste antifa lors de ce qu'ils ont appelé la «journée de la colère» pic.twitter.com/rt5KvXpw2z — richard (@richard39836110) October 12, 2020

Раніше в Портленді вже проходили протести, пов'язані з расовою дискримінацією, деякі з них супроводжувалися насильством, нагадує The Oregonian.